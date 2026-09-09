Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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09.09.2026 10:02:26
DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren Brenntag SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Brenntag SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Brenntag SE-Aktie betrug an diesem Tag 85.46 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Brenntag SE-Aktie investierten, hätten nun 1.170 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Brenntag SE-Aktien wären am 08.09.2026 72.31 EUR wert, da der Schlussstand 61.80 EUR betrug. Damit wäre die Investition 27.69 Prozent weniger wert.
Brenntag SE war somit zuletzt am Markt 8.80 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Brenntag SE-Aktie fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Brenntag SE-Papiers auf 51.10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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