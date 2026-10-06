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Rentable BMW-Investition? 06.10.2026 10:02:12

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BMW von vor 3 Jahren angefallen

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BMW von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BMW-Aktien verlieren können.

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Vor 3 Jahren wurden BMW-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die BMW-Aktie bei 95.71 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in BMW-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.045 BMW-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (54.22 EUR), wäre das Investment nun 56.65 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43.35 Prozent verringert.

Der Börsenwert von BMW belief sich jüngst auf 32.53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Ninelle / Shutterstock.com
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