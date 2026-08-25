DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BMW von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurde die BMW-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 76.22 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die BMW-Aktie investierten, hätten nun 1.312 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 58.32 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76.52 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23.48 Prozent.

BMW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35.26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch