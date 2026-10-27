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|Lohnende BMW-Investition?
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27.10.2026 10:02:08
DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in BMW eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden BMW-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BMW-Papier bei 81.52 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das BMW-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.227 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 57.74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70.83 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 29.17 Prozent.
Alle BMW-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34.58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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