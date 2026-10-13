DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BMW-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 85.82 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 EUR in die BMW-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11.652 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 618.27 EUR, da sich der Wert einer BMW-Aktie am 12.10.2026 auf 53.06 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 38.17 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von BMW belief sich zuletzt auf 31.90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch