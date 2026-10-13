BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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13.10.2026 10:02:21
DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in BMW-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BMW-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 85.82 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 EUR in die BMW-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11.652 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 618.27 EUR, da sich der Wert einer BMW-Aktie am 12.10.2026 auf 53.06 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 38.17 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von BMW belief sich zuletzt auf 31.90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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