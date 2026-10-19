DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Beiersdorf-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 93.20 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hat, hat nun 10.730 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 81.82 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 877.90 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 12.21 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Beiersdorf belief sich zuletzt auf 17.59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch