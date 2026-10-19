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Rentables Beiersdorf-Investment? 19.10.2026 10:02:40

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Beiersdorf-Einstiegs gewesen.

Beiersdorf
75.55 CHF 0.00%
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Vor 5 Jahren wurde das Beiersdorf-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 93.20 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hat, hat nun 10.730 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 81.82 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 877.90 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 12.21 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Beiersdorf belief sich zuletzt auf 17.59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Beiersdorf
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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09.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
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