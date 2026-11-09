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09.11.2026 10:02:21
DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Beiersdorf-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Beiersdorf-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Beiersdorf-Anteile an diesem Tag 123.45 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Beiersdorf-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.100 Beiersdorf-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Beiersdorf-Aktie auf 85.26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 690.64 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 30.94 Prozent verringert.
Beiersdorf war somit zuletzt am Markt 18.33 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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