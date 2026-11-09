DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Beiersdorf-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Beiersdorf-Anteile an diesem Tag 123.45 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Beiersdorf-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.100 Beiersdorf-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Beiersdorf-Aktie auf 85.26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 690.64 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 30.94 Prozent verringert.

Beiersdorf war somit zuletzt am Markt 18.33 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch