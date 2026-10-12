DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 12.10.2023 wurde das Beiersdorf-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Beiersdorf-Aktie betrug an diesem Tag 122.15 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.819 Beiersdorf-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Beiersdorf-Papiers auf 78.14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 63.97 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 36.03 Prozent gleich.

Beiersdorf wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.80 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch