DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das Beiersdorf-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 120.00 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8.333 Beiersdorf-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 652.67 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Anteils am 14.08.2026 auf 78.32 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -34.73 Prozent.

Zuletzt verbuchte Beiersdorf einen Börsenwert von 17.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch