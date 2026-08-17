Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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17.08.2026 10:02:40
DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Beiersdorf-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Das Beiersdorf-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 120.00 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8.333 Beiersdorf-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 652.67 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Anteils am 14.08.2026 auf 78.32 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -34.73 Prozent.
Zuletzt verbuchte Beiersdorf einen Börsenwert von 17.08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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