DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 17.06.2023 wurden Beiersdorf-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 120.55 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Beiersdorf-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.295 Beiersdorf-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.06.2024 auf 146.45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’214.85 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +21.48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf belief sich zuletzt auf 32.78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch