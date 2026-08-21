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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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Performance im Blick 21.08.2026 10:02:26

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bayer von vor 10 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bayer von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bayer-Aktie Anlegern gebracht.

Bayer
44.98 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Bayer-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bayer-Anteile 94.82 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.055 Bayer-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.08.2026 gerechnet (48.61 EUR), wäre die Investition nun 51.27 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 48.73 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Bayer belief sich zuletzt auf 48.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.9664 18.12.2026 153820983
Long 450.9489 18.09.2026 157965326
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7306 12.59 159110318
Long 10.5857 7.01 158162026
Long 16.1053 3.82 159380265
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6866 13.11 158162486
Short 7.9114 8.25 158150276
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 133085688
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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05.08.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Bayer Buy UBS AG
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05.08.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’887.43 19.82 SL4BRU
Short 15’198.42 13.82 SMYBKU
Short 15’789.18 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’330.03 21.08.2026 09:58:33
Long 13’720.26 19.71 SMBH3U
Long 13’400.36 13.83 SYBVIU
Long 12’842.85 8.98 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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