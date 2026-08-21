Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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21.08.2026 10:02:26
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bayer von vor 10 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bayer-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Bayer-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bayer-Anteile 94.82 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.055 Bayer-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.08.2026 gerechnet (48.61 EUR), wäre die Investition nun 51.27 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 48.73 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Bayer belief sich zuletzt auf 48.15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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