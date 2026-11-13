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13.11.2026 10:02:23
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Bayer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bayer-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Bayer-Papier 92.41 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Bayer-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.082 Bayer-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (56.56 EUR), wäre das Investment nun 61.21 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 38.79 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 55.76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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