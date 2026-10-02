DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Bayer-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bayer-Papier an diesem Tag 44.87 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.229 Bayer-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 101.19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45.40 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 1.19 Prozent gleich.

Bayer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47.11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch