Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer Bayer-Einstieg?
|
02.10.2026 10:02:34
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Bayer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Bayer-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bayer-Papier an diesem Tag 44.87 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.229 Bayer-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 101.19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45.40 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 1.19 Prozent gleich.
Bayer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47.11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
21:21
|Bayer will über 2 Milliarden Dollar in neuen US-Standort investieren (AWP)
|
17:58
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
|
17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX aktuell: DAX-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)