DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BASF-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46.79 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BASF-Aktie investiert, befänden sich nun 21.372 BASF-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen BASF-Anteile wären am 28.08.2026 1’122.46 EUR wert, da der Schlussstand 52.52 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.25 Prozent vermehrt.

BASF war somit zuletzt am Markt 45.29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch