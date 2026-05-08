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Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

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Aktien-Dividende 08.05.2026 10:03:07

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: Über diese Dividende können sich Allianz-Aktionäre freuen

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: Über diese Dividende können sich Allianz-Aktionäre freuen

Allianz-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Allianz-Dividendenauszahlung aus.

Allianz
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Im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Allianz am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 17.10 EUR je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 11.04 Prozent an. Die gesamte Dividendenausschüttung von Allianz beläuft sich auf 5.92 Mrd. EUR. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 2.99 Prozent an.

Allianz-Dividenden-Rendite

Via XETRA beendete der Allianz-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 388.70 EUR. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Allianz-Wertpapier. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Allianz-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Allianz-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die Allianz-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4.38 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, damals betrug sie noch 5.20 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Allianz-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Allianz via XETRA 4.38 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 5.55 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Hannover Rück, Talanx) erweist sich Allianz 2025 als nicht so gut wie die Konkurrenz. Bei der Dividendenrendite ernüchtert die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einer Dividende von 24.00 EUR und einer Dividendenrendite von 12.50 Prozent.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Allianz

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 18.31 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 4.92 Prozent bedeuten.

Basisdaten von Allianz

Allianz ist ein DAX 40-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 149.245 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Allianz beläuft sich aktuell auf 14.10. Der Umsatz von Allianz belief sich in 2025 auf 143.588 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 27.69 EUR.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Allianz Deutschland,360b / Shutterstock.com
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