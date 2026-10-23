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23.10.2026 10:02:13
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Allianz-Investment verdienen können.
Am 23.10.2025 wurde die Allianz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Allianz-Anteile bei 350.20 EUR. Bei einem Allianz-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28.555 Allianz-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 12’352.94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 432.60 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23.53 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Allianz belief sich jüngst auf 166.09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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