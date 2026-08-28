Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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28.08.2026 10:02:25
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Allianz-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Allianz-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 361.60 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.277 Allianz-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 445.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123.12 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23.12 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Allianz einen Börsenwert von 171.76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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