|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Allianz-Einstieg?
|
13.11.2026 10:02:23
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Allianz-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 13.11.2016 wurde das Allianz-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 150.80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 66.313 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 472.40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 31’326.26 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 213.26 Prozent vermehrt.
Allianz war somit zuletzt am Markt 173.38 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allianz
|
13.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.ch)
|
13.11.26
|STOXX 50 aktuell: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Allianz
|13.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Allianz am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.