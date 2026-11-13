DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 13.11.2016 wurde das Allianz-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 150.80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 66.313 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 472.40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 31’326.26 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 213.26 Prozent vermehrt.

Allianz war somit zuletzt am Markt 173.38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch