DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Allianz-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Allianz-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 138.10 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7.241 Allianz-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’112.24 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Anteils am 15.10.2026 auf 429.80 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 211.22 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 162.06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch