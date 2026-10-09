Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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09.10.2026 10:02:31
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Allianz-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Allianz-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 198.58 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.504 Allianz-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 413.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 208.18 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 108.18 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Allianz zuletzt 158.68 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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