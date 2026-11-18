Vor 1 Jahr wurden Airbus SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Airbus SE-Papier an diesem Tag bei 204.15 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 48.984 Airbus SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Airbus SE-Aktie auf 201.10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’850.60 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1.49 Prozent.

Airbus SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 161.10 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Airbus SE-Aktie fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Ein Airbus SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch