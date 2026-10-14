Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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14.10.2026 10:03:12
DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbus SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Airbus SE-Einstiegs gewesen.
Vor 10 Jahren wurden Airbus SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Airbus SE-Papier an diesem Tag bei 52.60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.901 Airbus SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Airbus SE-Aktie auf 186.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 354.56 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +254.56 Prozent.
Airbus SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 148.91 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Airbus SE-Aktie fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Ein Airbus SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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