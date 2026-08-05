DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 130.80 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 76.453 Airbus SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Airbus SE-Papiere wären am 04.08.2026 16’368.50 EUR wert, da der Schlussstand 214.10 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63.69 Prozent zugenommen.

Airbus SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 164.63 Mrd. Euro gelistet. Das Airbus SE-Papier wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Airbus SE-Papiers bei 19.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch