DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor 10 Jahren bedeutet

Am 08.10.2016 wurden adidas-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die adidas-Aktie letztlich bei 155.15 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in adidas-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.445 adidas-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 945.86 EUR, da sich der Wert einer adidas-Aktie am 07.10.2026 auf 146.75 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 5.41 Prozent vermindert.

Alle adidas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24.54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch