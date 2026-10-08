adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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08.10.2026 10:02:04
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor 10 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in adidas-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 08.10.2016 wurden adidas-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die adidas-Aktie letztlich bei 155.15 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in adidas-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.445 adidas-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 945.86 EUR, da sich der Wert einer adidas-Aktie am 07.10.2026 auf 146.75 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 5.41 Prozent vermindert.
Alle adidas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24.54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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