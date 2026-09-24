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Lohnendes adidas-Investment? 24.09.2026 10:02:04

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen adidas-Einstiegs gewesen.

adidas
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Die adidas-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das adidas-Papier bei 163.80 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 61.050 adidas-Aktien. Die gehaltenen adidas-Aktien wären am 23.09.2026 8’818.68 EUR wert, da der Schlussstand 144.45 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 11.81 Prozent gleich.

adidas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24.83 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
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