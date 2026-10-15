adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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15.10.2026 10:02:02
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die adidas-Aktie gebracht.
Die adidas-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 189.30 EUR wert. Bei einem adidas-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52.826 adidas-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 8’156.37 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 154.40 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 18.44 Prozent.
Jüngst verzeichnete adidas eine Marktkapitalisierung von 25.91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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