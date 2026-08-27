DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 27.08.2023 wurde das adidas-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren adidas-Anteile 176.44 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die adidas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.668 adidas-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 854.11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 150.70 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 854.11 EUR, was einer negativen Performance von 14.59 Prozent entspricht.

adidas war somit zuletzt am Markt 26.71 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch