DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das adidas-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 133.05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 75.160 adidas-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der adidas-Aktie auf 176.35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’254.42 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32.54 Prozent.

Insgesamt war adidas zuletzt 28.42 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch