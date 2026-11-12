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12.11.2026 10:02:04
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen adidas-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden adidas-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der adidas-Aktie betrug an diesem Tag 164.80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.607 adidas-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (177.10 EUR), wäre das Investment nun 107.46 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 7.46 Prozent.
Der Börsenwert von adidas belief sich zuletzt auf 30.15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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