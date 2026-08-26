DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Zalando-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Zalando-Anteile 26.45 EUR wert. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 37.807 Zalando-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Zalando-Papiers auf 23.44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 886.20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11.38 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Zalando einen Börsenwert von 5.60 Mrd. Euro. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Zalando-Aktie bei 24.10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch