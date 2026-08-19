DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr bedeutet

Zalando-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Zalando-Anteile betrug an diesem Tag 24.20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Zalando-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.132 Zalando-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (22.68 EUR), wäre das Investment nun 93.72 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6.28 Prozent verringert.

Der Marktwert von Zalando betrug jüngst 5.56 Mrd. Euro. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Zalando-Aktie wurde der Erstkurs mit 24.10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch