Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnendes Zalando-Investment?
|
19.08.2026 10:02:14
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Zalando-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Zalando-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Zalando-Anteile betrug an diesem Tag 24.20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Zalando-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.132 Zalando-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (22.68 EUR), wäre das Investment nun 93.72 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6.28 Prozent verringert.
Der Marktwert von Zalando betrug jüngst 5.56 Mrd. Euro. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Zalando-Aktie wurde der Erstkurs mit 24.10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zalando
|
17.08.26
|XETRA-Handel LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17.08.26
|XETRA-Handel DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schwächelt (finanzen.ch)
|
17.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)