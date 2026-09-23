DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Zalando-Papier statt. Der Schlusskurs der Zalando-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 23.02 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Zalando-Papier investiert hätte, hätte er nun 434.405 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 9’708.95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22.35 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 2.91 Prozent.

Insgesamt war Zalando zuletzt 5.26 Mrd. Euro wert. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Zalando-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 24.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch