DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren gekostet

Die Zalando-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Zalando-Aktie bei 35.70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.802 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 65.47 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Anteils am 08.09.2026 auf 23.37 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 34.53 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Zalando belief sich zuletzt auf 5.76 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Zalando-Papiere an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Ihren ersten Handelstag begann die Zalando-Aktie bei 24.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch