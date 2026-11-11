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11.11.2026 10:02:29
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Zalando eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 11.11.2025 wurde das Zalando-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Zalando-Aktie an diesem Tag bei 23.01 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Zalando-Aktie investierten, hätten nun 4.346 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Zalando-Papiers auf 28.24 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122.73 EUR wert. Damit wäre die Investition 22.73 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6.69 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Zalando-Anteils fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Die Zalando-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24.10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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