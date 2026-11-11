DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr eingebracht

Am 11.11.2025 wurde das Zalando-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Zalando-Aktie an diesem Tag bei 23.01 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Zalando-Aktie investierten, hätten nun 4.346 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Zalando-Papiers auf 28.24 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122.73 EUR wert. Damit wäre die Investition 22.73 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6.69 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Zalando-Anteils fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Die Zalando-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch