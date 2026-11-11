DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr angefallen

Vor 1 Jahr wurden Vonovia SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25.73 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 38.865 Vonovia SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 664.59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17.10 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 664.59 EUR, was einer negativen Performance von 33.54 Prozent entspricht.

Vonovia SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14.62 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein Vonovia SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 17.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch