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|Lukrative Vonovia SE-Anlage?
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04.11.2026 10:02:12
DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Vonovia SE-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Das Vonovia SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26.68 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Vonovia SE-Aktie investierten, hätten nun 3.747 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 16.31 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61.10 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38.90 Prozent verringert.
Der Marktwert von Vonovia SE betrug jüngst 13.90 Mrd. Euro. Die Vonovia SE-Aktie wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Vonovia SE-Aktie bei 17.10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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