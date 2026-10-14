DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 14.10.2025 wurde das Vonovia SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Vonovia SE-Papiers betrug an diesem Tag 27.61 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hat, hat nun 3.622 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vonovia SE-Papiers auf 16.53 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59.85 EUR wert. Damit wäre die Investition 40.15 Prozent weniger wert.

Alle Vonovia SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.91 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA war der 11.07.2013. Damals wurde der erste Kurs der Vonovia SE-Aktie bei 17.10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch