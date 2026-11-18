Am 18.11.2023 wurde das Vonovia SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Vonovia SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25.19 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hat, hat nun 396.983 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vonovia SE-Papiers auf 16.81 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’673.28 EUR wert. Damit wäre die Investition 33.27 Prozent weniger wert.

Alle Vonovia SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14.27 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA war der 11.07.2013. Damals wurde der erste Kurs der Vonovia SE-Aktie bei 17.10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch