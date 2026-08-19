Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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19.08.2026 10:02:14
DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Vonovia SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Die Vonovia SE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27.95 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Vonovia SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 35.778 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 713.77 EUR, da sich der Wert einer Vonovia SE-Aktie am 18.08.2026 auf 19.95 EUR belief. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 713.77 EUR entspricht einer negativen Performance von 28.62 Prozent.
Vonovia SE wurde am Markt mit 17.76 Mrd. Euro bewertet. Das Vonovia SE-Papier wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Vonovia SE-Aktie bei 17.10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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