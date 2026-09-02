DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren eingebracht

Am 02.09.2021 wurde die Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 49.41 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Vonovia SE-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.024 Vonovia SE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 38.65 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Papiers am 01.09.2026 auf 19.10 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 38.65 EUR, was einer negativen Performance von 61.35 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Vonovia SE eine Börsenbewertung in Höhe von 16.33 Mrd. Euro. Die Vonovia SE-Aktie wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Vonovia SE-Aktie lag damals bei 17.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch