DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Vonovia SE-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27.82 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35.939 Vonovia SE-Anteilen. Die gehaltenen Vonovia SE-Anteile wären am 08.09.2026 674.04 EUR wert, da der Schlussstand 18.76 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 32.60 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Vonovia SE eine Börsenbewertung in Höhe von 15.89 Mrd. Euro. Die Vonovia SE-Aktie wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 17.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch