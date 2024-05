DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Volkswagen (VW) vz-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz am 29.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9.06 EUR auszuschütten. Damit wurde die Volkswagen (VW) vz-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 3.42 Prozent erhöht. Somit zahlt Volkswagen (VW) vz insgesamt 11.73 Mrd. EUR an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 168.96 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Volkswagen (VW) vz-Titel via XETRA bei einem Wert von 120.80 EUR. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den Volkswagen (VW) vz-Anteilsschein. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Volkswagen (VW) vz-Aktienkurs auswirken. Die Dividendenausschüttung an die Volkswagen (VW) vz-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Der Volkswagen (VW) vz-Titel verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 8.10 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 7.52 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Volkswagen (VW) vz via XETRA um 15.65 Prozent gesunken. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 2.38 Prozent besser entwickelt als der Volkswagen (VW) vz-Kurs.

Dividendenausschüttungen im Vergleich mit der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (BMW, Mercedes-Benz Group (ex Daimler), Porsche Automobil vz) erweist sich Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 als Spitzen-Dividenden-Aktie. Bei der Dividendenrendite verliert der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenausschüttung. Die Dividende von Volkswagen (VW) vz schneidet mit 11.73 Mrd. EUR im Peergroup-Vergleich zwar besser ab als die Konkurrenz, bei der Dividendenrendite zeigt sich jedoch Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit 5.30 Prozent ganz vorn.

Volkswagen (VW) vz- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 9.18 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verschlechterung auf 7.58 Prozent bedeuten.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz ist ein DAX 40-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 64.201 Mrd. EUR. Volkswagen (VW) vz verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3.50. 2023 setzte Volkswagen (VW) vz 322.284 Mrd. EUR um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 31.94 EUR.

Redaktion finanzen.ch