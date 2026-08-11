Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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|Profitables Volkswagen (VW) vz-Investment?
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11.08.2026 10:02:37
DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 11.08.2016 wurden Volkswagen (VW) vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 127.10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Volkswagen (VW) vz-Papier investiert hätte, hätte er nun 7.868 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Volkswagen (VW) vz-Papiers auf 75.42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 593.39 EUR wert. Damit wäre die Investition um 40.66 Prozent gesunken.
Am Markt war Volkswagen (VW) vz jüngst 37.87 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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