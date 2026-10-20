DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Volkswagen (VW) vz-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 103.14 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 96.956 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’736.47 EUR, da sich der Wert einer Volkswagen (VW) vz-Aktie am 19.10.2026 auf 69.48 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32.64 Prozent abgenommen.

Am Markt war Volkswagen (VW) vz jüngst 34.48 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch