Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Volkswagen (VW) vz-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 108.84 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.919 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61.60 EUR, da sich der Wert eines Volkswagen (VW) vz-Anteils am 16.11.2026 auf 67.04 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38.40 Prozent verringert.

Volkswagen (VW) vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33.49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch