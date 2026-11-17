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|Lukrative Volkswagen (VW) vz-Anlage?
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17.11.2026 10:02:05
DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Volkswagen (VW) vz-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Volkswagen (VW) vz-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 108.84 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.919 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61.60 EUR, da sich der Wert eines Volkswagen (VW) vz-Anteils am 16.11.2026 auf 67.04 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38.40 Prozent verringert.
Volkswagen (VW) vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33.49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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