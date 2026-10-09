Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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09.10.2026 10:02:31
DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Symrise-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Symrise-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Symrise-Papier 63.88 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Symrise-Aktie investierten, hätten nun 1.565 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 90.94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142.36 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 42.36 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 12.49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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