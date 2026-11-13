DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Symrise-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Symrise-Aktie bei 73.38 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Symrise-Aktie investiert hätte, hätte er nun 136.277 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Symrise-Aktie auf 96.94 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’210.68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32.11 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Symrise einen Börsenwert von 12.63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch