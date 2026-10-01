DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Siemens Healthineers-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 48.00 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20.833 Siemens Healthineers-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.09.2026 791.04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37.97 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 791.04 EUR, was einer negativen Performance von 20.90 Prozent entspricht.

Siemens Healthineers wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43.26 Mrd. Euro gelistet. Das Siemens Healthineers-Papier wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Siemens Healthineers-Papier bei 29.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch