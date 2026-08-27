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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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Lohnende Siemens Healthineers-Investition? 27.08.2026 10:02:02

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Siemens Healthineers-Aktie Anlegern gebracht.

Siemens Healthineers
36.32 CHF -1.93%
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Heute vor 1 Jahr wurden Siemens Healthineers-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Siemens Healthineers-Anteile betrug an diesem Tag 47.19 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 211.909 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Siemens Healthineers-Papiers auf 39.26 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’319.56 EUR wert. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 8’319.56 EUR entspricht einer negativen Performance von 16.80 Prozent.

Am Markt war Siemens Healthineers jüngst 44.43 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Siemens Healthineers-Papiers fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Siemens Healthineers-Papiers lag beim Börsengang bei 29.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: testing / Shutterstock.com
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