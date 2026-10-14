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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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Frühe Anlage 14.10.2026 10:03:12

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens Energy-Aktie gebracht.

Siemens Energy
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Vor 1 Jahr wurde das Siemens Energy-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Siemens Energy-Papier bei 106.15 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Siemens Energy-Aktie investierten, hätten nun 0.942 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 134.77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 143.06 EUR belief. Mit einer Performance von +34.77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Siemens Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 125.55 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Energy-Papiere an der Börse XETRA war der 28.09.2020. Der erste festgestellte Kurs des Siemens Energy-Papiers lag damals bei 22.01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Siemens Energy AG
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